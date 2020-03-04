شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي «عن بُعد» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ويشارك نحز عشرة آلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين، التي من المقرر هذا العام أن تعقد في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، في منطقة مزدحمة في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن حيث توجد مقراتهما.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك: إنه بالنظر إلى بواعث قلق متنامية مرتبطة بالفيروس، اتفقت إدارة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجلساهما التنفيذيان على تنفيذ خطة مشتركة لتعديل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعام 2020م إلى اجتماعات افتراضية.
وأضافا أن هدفهما هو خدمة أعضاء المؤسستين بفاعلية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين والعاملين، مشيرين إلى أن المؤسستين ستستخدمان قدرات اتصال مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقدرات اتصال افتراضية لعقد المشاورات الأساسية بشأن السياسات.
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