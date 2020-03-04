شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف عملية لفتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نجاح تجربتي تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية عن بعد، وخدمة فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للشركات المقيمة عن بعد في إطار البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، وذلك بمشاركة عدد من البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في السوق المحلية.

وأوضحت المؤسسة أنه بإتمام هذه الخطوة وبعد تنفيذ أكثر من 7000 عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية للمؤسسات الفردية عن بعد، و3000 عملية فتح حساب بنكي ومحفظة إلكترونية لشركات مقيمة عن بعد بنجاح من قبل تلك البنوك وشركات التقنية المالية، أصبح متاحا لها تقديم خدمتي فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للمؤسسات الفردية والشركات المقيمة عن بعد بشكل رسمي إلى عملائها دون الحاجة إلى زيارة الفرع بكل يسر وسهولة وأمان خلال دقائق، وعلى مدار 24 ساعة، إذ تهدف الخدمة إلى رفع مستوى تقديم الخدمات المالية، وتسهيل الإجراءات، وتبني قيم التحول الرقمي.

الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد صممت بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وذلك للمضي قدما في تطوير خططها الإستراتيجية في القطاع المالي بهدف دعم قطاع التقنية المالية، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلا.