شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 2.8 % والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي صعود السوق السعودي بالتزامن مع ارتفاع الأسواق العالمية وأسعار النفط، بدعم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.
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