شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 2.8 % والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 207.33 نقطة بنسبة 2.8% ليقفل عند مستوى 7556.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها 179 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 191 شركة ارتفاعا في قيمتها. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس مرتفعا 198.48 نقطة ليقفل عند مستوى 7341.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة. ويأتي صعود السوق السعودي بالتزامن مع ارتفاع الأسواق العالمية وأسعار النفط، بدعم من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس «كورونا». وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر.

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