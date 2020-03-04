شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» والان نبدء بالتفاصيل

أودع صندوق التنمية العقارية، 1725 مليون ريال، في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير 2020.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إنه تم تخصيص 371 مليون ريال، دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قدم 1221 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وأضاف أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر فبراير الماضي، بلغت نحو 16575 مليون ريال، موضحا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11975 مليون ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم «التمويل المدعوم» نحو 3118 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1482 مليون ريال حتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وقال بن ماضي، إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي «سكني» من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيدا لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك الجهود أثمرت عن استفادة نحو 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية يناير الماضي في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات ساهم في نمو القروض العقارية بنسبة 112% خلال يناير الماضي، إذ تم توقيع أكثر من 23 ألف عقد تمويلي بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال مقارنة بـ 4.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد نجاح خطط وإستراتيجيات الصندوق في تقديم الحلول التمويلية والسكنية.