شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتقلب بعد خفض مفاجئ للفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتدت مؤشرات الأسهم الأمريكية من المنطقة الحمراء التي انزلقت إليها مستهل تعاملات الثلاثاء، لتعود إلى المنطقة الخضراء، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة في خطوة مفاجئة لمواجهة الأثر السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، لكنها سرعان ما تقلبت بين الانخفاض الحاد والارتفاع القوي في وقت لاحق.

وقرر الفيدرالي الأمريكي، خفض معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1% إلى 1.25%، غير أن «وول ستريت» تجاهلت ذلك وتراجعت بعد تصريحات لجيروم باول عن عدم وجود نية لدى البنك للجوء إلى أدوات أخرى غير خفض الفائدة.

عمقت المؤشرات الأمريكية خسائرها بعد تصريحات إضافية من جيروم باول رئيس مجلس المركزي الأمريكي، تضمنت مخاوف حول تغييرات جذرية في التبعات الاقتصادية المتوقعة جراء كورونا، وقال باول في البيان: «لا تزال أساسيات الاقتصاد الأمريكي قوية، ومع ذلك، فإن الفيروس يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي».

وتابع: «في ضوء هذه المخاطر ودعماً لتحقيق أقصى قدر من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار قرر البنك خفض معدل الفائدة».

وأضاف باول أنه سيراقب عن كثب التطورات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أنه سيستخدم كافة الأدوات حسب الحاجة لدعم الاقتصاد، وكان من المقرر أن يصدر الفيدرالي قراره بشأن الفائدة في 18 مارس/‏‏‏‏آذار الجاري.

وقال باول: نحن في مناقشات نشطة مع بنوك مركزية أخرى، مشيرا إلى أن بيان مجموعة السبع يعكس تنسيقا على مستوى عال.

وذكر رئيس الفيدرالي أن إشارات تفشي الفيروس قد تسببت في تغيير لجنة السياسة النقدية توقعاتها المستقبلية.

وقال: «بالنسبة لنا، الأمر الذي يهم حقاً بالطبع ليس الوباء ولكن المخاطر على الاقتصاد، وبالتالي لقد رأينا خطر يهدد الاقتصاد واختارنا أن نتصرف».

وفي تغريدة له عقب الخفض أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاجة للمزيد من الخفض مطالبا المجلس بأخذ زمام القيادة لتعزيز تنافسية الولايات المتحدة.وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة الثلاثاء، حيث لم تفِ تعهدات دول مجموعة السبع باستخدام كافة أدوات السياسة المناسبة لحماية الاقتصاد العالمي من التأثير السلبي لفيروس كورونا بطمأنة المستثمرين، نتيجة عدم إعلانها عن إجراءات محددة.

وفي مستهل التداولات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.6% فاقداً حوالي 360 نقطة، قبل أن يرتد المؤشر بمكاسب تزيد على 100 نقطة لكنه سرعان ما عاد لانخفاض بأكثر من 400 نقطة، كما تراجع «ستاندرد آند بورز» في مستهل التداولات بنحو 1.1% قبل أن يرتد بمكاسب 0.4% ثم عاد للانخفاض 1.6%، فيما هبط «ناسداك» 1.4%، قبل أن يرتد هو الآخر بمكاسب 0.4%، ثم عاد للانخفاض 1.5%.

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وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، في الوقت الذي يأمل فيه مستثمرون بأن تتجه بنوك مركزية كبرى وحكومات صوب خطوات لمواجهة الضربة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2%، ليصل إلى 381.6 نقطة، كما زاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بأكثر من 1.4% مسجلاً 6751.6 نقطة، وارتفع المؤشر الألماني «داكس» بنسبة 1.3% ليصل إلى 12015.3 نقطة، فيما استهل المؤشر الفرنسي «كاك» الجلسة عند مستوى 5412.1 نقطة بارتفاع 1.5%، وبالنسبة للمؤشر الإيطالي «فوتسي إم.آي.بي»، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة تزيد على 1.9% ليصعد إلى مستوى 22078 نقطة..

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، الثلاثاء، نتيجة مخاوف من أن دول مجموعة السبع الكبرى ربما لا تعلن عن رد منسق مفصل للحد من الأضرار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 1.22% ليغلق عند 21082.73 نقطة، بعد أن قال مصدر في مجموعة السبع «لرويترز» إن المجموعة تضع مسودة بيان لكنه لا يحوي حالياً أي ذكر لإنفاق مالي جديد، أو خفض منسق لأسعار الفائدة.(وكالات)

نمو نشاط قطاع البناء في بريطانيا

نما نشاط قطاع البناء في المملكة المتحدة لأول مرة في 9 أشهر، مع ارتفاع حاد في الطلبيات الجديدة.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة «ماركت» للأبحاث، الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 52.6 نقطة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مقارنة ب 48.4 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق على البناء في المملكة المتحدة سيرتفع إلى 49 نقطة خلال الشهر الماضي.

ويعتبر نمو مؤشر مديري مشتريات البناء أول نمو للنشاط منذ إبريل/نيسان 2019، كما أنه أعلى مستوى مسجل في 14 شهراً.

وأظهرت البيانات تسجيل الطلبيات الجديدة أكبر صعود شهري منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، وتمثل النقطة 50 الحد الفاصل بين النمو والانكماش في مؤشر مديري المشتريات.