متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو» خلال شهر فبراير الماضي، في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي. وبلغ مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة في سوق دبي، 31.85 مليون ورقة، والمبيعة 19.54 مليون، وبلغ مجموع المبالغ المدفوعة 28.33 مليون درهم، والمستلمة 17.33 مليون درهم، كما بلغ رصيد الأوراق المالية 80.68 مليون، والرصيد النقدي 17.99 مليون درهم.

* تناقش الجمعية العمومية ل «المصرف الخليجي التجاري» يوم 25 مارس الجاري، إلغاء إدراج أسهمها من سوق دبي المالي، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.

* أفادت شركة الخليج الاستثمارية بأن قطاع العقارات أظهر منذ بداية العام الماضي اتجاهاً شبه ثابت. وأوضحت إدارة الشركة أنها بصدد تجديد محفظتها العقارية الاستثمارية والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى زيادة الاستثمار في محفظة الأسهم الاستثمارية، في وقت تعقد الشركة عموميتها السنوية في 18 مارس الجاري.

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* أعلن بنك أبوظبي التجاري أن المساهم الأكبر مجلس أبوظبي للاستثمار سيقوم بترشيح كل من خلدون خليفة المبارك وأحمد سعيد الكليلي ومحمد علي الظاهري لتعيينهم أعضاء في مجلس إدارة البنك خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 18 مارس، والتي ستبحث أيضاً توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 38% من رأس المال بإجمالي 2.64 مليار درهم عن العام الماضي.

* يجتمع مجلس إدارة شركة ريم للاستثمار في 8 مارس الجاري للنظر في أي مقترح لتوزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

* يجتمع مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية 7 مارس الجاري لمناقشة توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي والتوصية للجمعية العمومية بإلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية.