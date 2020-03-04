فن الديكوباج لملاك رخصة الغد في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ورشة فن الديكوباج استهدفت ملاك رخصة الغد من فئة الإناث والسيدات من المجتمع، حيث بلغ عدد المشاركات فيها 17 سيدة، وتولي اقتصادية رأس الخيمة ضمن خططها السنوية الاهتمام لتطوير مهارات منتسباتها في برنامج رخصة الغد من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل طوال العام، التي تساعدهن على تطوير مهاراتهن من جوانب عدة مثل الفنون اليدوية، ومهارة التقاط صور احترافية، وفن استعمال المساحيق التجميلية، وغيرها،

وقال سيف السويدي - مدير قسم الترويج الاقتصادي - في الدائرة، إن ورشة فن الديكوباج، تم تنظيمها للمرة الثانية بناء على رغبة السيدات في تكرارها، لكونها تستقطب اهتمام السيدات بتعلم فن يدوي يساعدهن على تزيين المنزل بأدوات ومهارات بسيطة وفي متناول يد الجميع، كما تعزز الورشة فكرة إعادة تدوير بعض الأدوات في المنزل لاستخدامها في التصميم والتزيين بدلاً من رميها في النفايات، وتحقيق متعة في ممارسة هذا الفن في المنزل بمشاركة أفراد الأسرة والأطفال، وقد نالت الورشة رضا المنتسبات وطلبن من الدائرة تنظيم المزيد من الورش المماثلة وفتح المجال للمجتمع للانضمام إليها.