120 مليار دولار عوائد مطوري التطبيقات على «آب ستور»

يقود متجر «آب استور» اقتصاد التطبيقات، محققاً عوائد للمطورين وصلت إلى 120 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، ويزوره أكثر من نصف مليار شخص أسبوعياً، فيما أحدثت تطبيقات المتجر نقلة غير مسبوقة في طريقة عمل الناس وتواصلهم وتعلمهم ولعبهم حول العالم.

أكدت أبل أن متجر التطبيقات التابع لها يعتمد مبادئ أساسية تكمن في الخصوصية والأمان والجودة وانتقاء المحتوى، حيث يجب أن يفي كل تطبيق بالإرشادات الصارمة التي تشترطها لإصدار التطبيق وإبقائه في المتجر.

وكشفت «أبل» عن أفضل التطبيقات والألعاب خلال عام 2019 التي ساعدت على تبسيط الحياة والتعبير عن الابتكارات وتواصل الأصدقاء والأقارب وتوفير المتعة في العالم أجمع، كما كشفت الشركة عن أن التطبيقات تركت أثرها من خلال التعبير عن إنشاء المجتمعات الرقمية قوائم بالتطبيقات والألعاب الأكثر تنزيلاً العام الماضي. وقال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق العالمي في «أبل»: يلهمنا المطورون حول العالم من خلال تطبيقات مبتكرة قادرة على التأثير في ثقافتنا وتغيير حياتنا، وينطبق هذا على تطبيقات العام الماضي أكثر من أي وقت سابق، حيث تعكس التطبيقات الفائزة بأفضل التطبيقات والألعاب في «آب استور» للعام 2019 رغبتنا حول العالم للتواصل، والإبداع، والمتعة، ونشعر بالحماس للإعلان عن هذه المجموعة المتنوعة من التطبيقات الفائزة لعام 2019 في «آب استـور»، والتي تظهر أن روعة التصميـــم والإبــــداع تأتي مــن المطورين جميعاً، الكبار منهم والصغار، ومن جميع أرجاء العالم.ووفقاً لـ «أبل»، جاء تطبيق Spectre Camera Lux Optics كأفضل تطبيق في 2019 على جهاز iPhone والذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ليسمح للجميع بالتقاط صور ذات جودة عالية جداً بنمط التعريض الطويل للضوء في الوقت الذي جاء فيه تطبيق (Flow by Moleskine (Moleskine كأفضل تطبيق في العام الماضي على جهاز iPad والذي يوفر دفتر ملاحظات رقمياً أنيقاً وبتصُميم دقيق.

وحصل تطبيق (Affinity Publisher (Serif Labs على أفضل تطبيق في العام الماضي على جهاز Mac والذي يسمح للجميع بالتصميم كالمحترفين بفضل تجربة المستخدم الأنيقة وسعره المعقول للغاية، كما جاء تطبيق (The Explorers (The Explorers Network كأفضل تطبيق العام الماضي على جهاز «أبل تي في» حيث صُمم هذا التطبيق المبتكر لدعم مجتمع المستكشفين والعلماء والفنانين الذين يعملون على تحقيق هدف مشترك، وهو القيام «بجرد بصري» للعالم الطبيعي من خلال الصور والفيديو.وفي ما يتعلق بأفضل الألعاب لعام 2019 جاءت لعبة (Sky: Children of the Light (thatgamecompany كأفضل لعبة العام الماضي على جهاز آيفون، حيث تمكن المستخدم من الاستمتاع بالطيران فوق مشاهد هائلة لمساعدة كائنات سماوية على العثور على طريق العودة إلى السماء.

وجاءت لعبة «Hyper Light Drifter» كأفضل لعبة العام الماضي على جهاز iPad: كما جاءت لعبة أفضل لعبة (GRIS (Devolver /‏‏ Nomada Studio كأفضل لعبة على جهاز Mac والتي تعد تحفة فنية رقمية تثير الحواس أثناء حل الألغاز للقفز بين المنصات، وتستكشف الأمل والحزن والنصر الذي يشعر به الشخص عند استعادة زمام حياته بعد المرور بخسارة فاجعة.

أما لعبة Wonder Boy فكانت الأفضل خلال العام الماضي على جهاز «أبل تي في»: وهي اللعبة المحبوبة منذ الثمانينيات والتي تشمل شخصية نصفها سحلية تنطلق في مغامرة لمواجهة تحدي العمر تعود في حلة جديدة مع رسوم يدوية وموسيقى جديدة.

وتوقعت شركة App Annie العاملة في مجال تحليل البيانات وسوق التطبيقات أن يصل الإنفاق في سوق التطبيقات العالمية لعام 2019 إلى 122 مليار دولار، تشمل إنفاق المستهلكين على التطبيقات والألعاب.

وأظهرت بيانات شركة «سنسر تاور» المتخصصة في تطبيقات الهواتف المحمولة، أن الإنفاق العالمي على التطبيقات الذكية الخاصة بالهواتف، من متجري «أبل» و«جوجل»، بلغ خلال الربع الأول من العام الماضي، 19.5 مليار دولار، بنمو سنوي بنسبة 16.9% مقارنة بالربع الأول من 2012.

وبلغ إجمالي إنفاق المستهلكين على المشتريات من خلال التطبيقات الذكية، والاشتراكات الخاصة بها، إضافة إلى النسخ المتطورة منها، 16.7 مليار دولار خلال الربع الأول 2019، كما أشار التقرير إلى أن متجر «أبل» استأثر بـ 64% من إجمالي العائدات الخاصة بالمتاجر، إذ وصل إجمــالي الإنفاق فيه إلى 12.4 مليار دولار.

وسجلت عوائد متجر «جوجل» نمواً سنوياً بنسبة 20.2% إلى 7.1 مليار دولار، خلال الربع الأول 2019 مقارنة ب 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2018، فيما استأثر المتجر أيضاً بـ 74% من التنزيلات التي تتم لأول مرة للتطبيقات، من إجمالي 28.1 مليار مرة تنزيلاً للتطبيقات لأول مرة خلال الربع الجاري