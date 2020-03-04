النفط يواصل مكاسبه وسط جهود مكافحة الفيروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل النفط مكاسبه الثلاثاء بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية على الأرجح إجراءات تحفيز مالي؛ لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا، والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت 2.6% إلى 52.46 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3% إلى 47.46 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة.

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين، بعد خسائر تجاوزت 20% من ذروة 2020 في يناير/‏ كانون الثاني، جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا. وستحاول الدول الأعضاء في منظمة أوبك وشركاؤها لجم هبوط أسعار النفط؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي يؤثر في الطلب العالمي، خلال اجتماع الخميس والجمعة في فيينا.

ومطلع ديسمبر/‏كانون الأول اتفق وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وحلفاؤهم ولا سيما روسيا على خفض إنتاجهم ب 500 ألف برميل يومياً، يضاف إلى ذلك مساهمة «طوعية» من الرياض ب400 ألف برميل. يضاف إلى ذلك 1.2 مليون برميل اتخذ قرار بشأنها في نهاية 2016 وتم تمديده مذّاك.

Advertisements

وأوصت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك خلال اجتماعها «الاستثنائي» منذ مطلع فبراير/‏شباط بخفض إضافي للإنتاج ب 600 ألف برميل يومياً لمواجهة «كوفيد-19 في الصين، وآثاره المحتملة على سوق» النفط بحسب تغريدة للمنظمة.

والخميس ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن السعودية ترغب في أن تصل الجهود المشتركة الإضافية إلى مليون برميل يومياً.

ويعتمد نجاح القمة التي وصفت ب«الاستثنائية» على توافق بين السعودية وحليفتها روسيا عبر اتفاق أوبك بلس التي يدلي قادتها بتصريحات متباينة.

والخميس أعلن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك لوكالات الأنباء الروسية أنه ينوي «التعاون أكثر في إطار العلاقات المتعددة الأطراف في أوبك».

(وكالات)