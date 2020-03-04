بحث التعاون التجاري والاستثماري بين أبوظبي وكوستاريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اجتمع عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الثلاثاء، مع المدير العام لوكالة الترويج في كوستاريكا، في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث جرى استعراض سبل التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، بحضور سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة.

وأشاد القبيسي خلال الاجتماع بالعلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، وأوضح أن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي قد وفرت كل السبل والتسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في عدد من القطاعات والمجالات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، ومن أهم هذه القطاعات التعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية والبتروكيماوية والمعدات الطبية والطيران والرعاية الصحية والزراعة.

ولفت القبيسي إلى أهمية قيام الشركات من كوستاريكا بزيارة أبوظبي والتعرف إلى بيئة الأعمال والاستثمار فيها، وبحث فرص التعاون بينها وبين الشركات الإماراتية، في ظل الاهتمام المشترك بين غرفة أبوظبي، ووكالة الترويج في كوستاريكا لتعزيز العلاقات الثنائية ورفع حجم الأعمال والتبادل التجاري إلى مستويات مُرضية.

من جانبه، رحب بيدرو بيروتي مدير عام وكالة الترويج في كوستاريكا بحفاوة الاستقبال، موضحاً أن أبوظبي قد نجحت في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار على مستوى المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن لقاءه مع الغرفة يعتبر مناسبة هامة لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية في كوستاريكا أمام الشركات الإماراتية في مجالات عدة، وأكد على ثقته بإمكانية العمل معاً في مجالات متنوعة في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الإمارات وكوستاريكا.

واختتم بيدرو بيروتي، أن لدى بلاده العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الإماراتية، خاصة في قطاعات الزراعة، السياحة والبنية التحتية.