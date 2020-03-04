شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادات العالم تقر بـ «التأثير الملموس» لـ «كورونا».. وتتفق على تحرك جماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت، الثلاثاء، حكومات ومنظمات اقتصادية دولية جهودها الفردية والجماعية المنسقة؛ لمواجهة آثار فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي؛ حيث أجرى وزراء مالية مجموعة السبع ورؤساء البنوك المركزية محادثات حول الفيروس، مع تزايد القلق من أن الوباء يمكن أن يعرض الاقتصاد العالمي للخطر، فيما حذرت مؤسسات عالمية كبرى من بطء التحرك الشامل للمواجهة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «إجراء مكالمة مع نظرائهما في مجموعة السبع»، الثلاثاء، حسبما أعلنت وزارة الخزانة في بيان في وقت متأخر، الاثنين.

تسعى الحكومات جاهدة؛ لمواجهة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 3100 شخص، بينهم ستة في الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد المصابين به إلى أكثر من 90 ألف شخص مع انتشاره في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من زعزعة الوضع الاقتصادي على نطاق واسع.

في أوروبا

حاول كبار المسؤولين الماليين في أوروبا أيضاً تهدئة المخاوف من حدوث تدهور اقتصادي؛ نتيجة للوباء، كما فعل البنك المركزي في القارة، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الاثنين، إن البنك مستعد لاتخاذ «إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف»؛ لمكافحة الآثار الاقتصادية، لتفشي فيروس «كورونا».

وقالت لاجارد في بيان «تفشي فيروس «كورونا» وضع سريع التطور، وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية»، وأضافت: «البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد، نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة، وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة».

وأكد محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، أن المركزي البريطاني مستعد لاتخاذ كافة الخطوات الضرورية؛ لمساعدة اقتصاد المملكة المتحدة، وقال المحافظ الذي يستعد لمغادرة منصبه في تعليقات أمام المشرعين في لندن، الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تعمل على تقييم الآثار الاقتصادية، وتابع: «كما نأخذ في الاعتبار تداعيات السياسة لمختلف السيناريوهات المحتملة».

وتضع أسواق المال بالفعل احتمالية لقيام بنك إنجلترا بتيسير السياسة النقدية في اجتماعه خلال الشهر الجاري؛ حيث إن تفشي «كورونا» يهدد بتعطيل التعافي في الاقتصاد.

وأكد كارني، أنه على تواصل مع نظرائه في أكبر اقتصادات العالم وصندوق النقد الدولي، وسلط محافظ بنك إنجلترا الضوء على مدى تعقيد التعامل مع الصدمة بالنسبة للبنوك المركزية في تقييم ما إذا كان التأثير سيقع على الطلب، وهو الأمر الذي تمتلك البنوك قدرة أكبر على معالجته؛ لكن إذا كان الوضع يتعلق بالعرض، فإن الأمر سيكون من الصعب التعامل معه، وفقاً لما قاله كارني.

وأكد أن بنك إنجلترا يدرس إلى أي مدى تؤدي اضطرابات العرض إلى عواقب في الطلب الكلي؛ من خلال التأثيرات على التدفق النقدي، وكلفة التمويل، وإتاحته، فضلاً عن التأثير على الثقة.

وفي الاقتصاد الأكبر عالمياً، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن أساسيات الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية؛ لكن «كورونا» يشكل مخاطر متزايدة، مشيراً إلى أن البنك سوف يستخدم أدواته والتصرف حسب الحاجة؛ لدعم الاقتصاد.

وفي اليابان، أعلن محافظ البنك المركزي هاروهيكو كوردا، أن صنّاع السياسة يراقبون بحرص التطورات وسط تعهدات بتوفير السيولة الكافية في الأسواق؛ من خلال عمليات السوق وشراء الأصول.

وفي أول تحرك من جانب أحد البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة، قام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض معدل الفائدة إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 0.5 في المئة.

وقال فرانسوا فيليروي دي غالو رئيس بنك فرنسا، الاثنين، إنه يتعين على الحكومات أكثر مما يتعين على البنوك المركزية، اتخاذ إجراءات في الوقت الحالي؛ لكنه قال إن مؤسسته تقف على أهبة استعداد.

وقال: «إذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ونعتقد أنه سيكون فاعلاً، يمكننا أن نفعل ذلك، لكننا لم نصل إلى هذا بعد».

Advertisements

وقال مصدر بالبنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن محافظي البنك سيناقشون استجابات السياسة النقدية المحتملة لوباء «كوفيد-19» في اجتماع روتيني من المقرر عقده الأسبوع المقبل.

حمى الوباء

من المقرر أن يجري وزراء مالية منطقة اليورو مكالمة هاتفية، الأربعاء، وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: «سيكون هناك عمل منسق»، ومع انخفاض أسعار الفائدة في أجزاء كثيرة من العالم، ليس لدى بعض البنوك المركزية المجال الكبير لخفض أسعار الفائدة؛ لدعم النشاط الاقتصادي، وفي المقابل يشك الاقتصاديون الأمريكيون أيضاً فيما إذا كان تخفيض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون فاعلاً في وجه الاضطراب الاقتصادي الناجم عن الوباء، وفيما بدأ الوباء للتو يخفض عمل المصانع أو يؤدى إلى إفراغ رفوف المتاجر خارج الصين، فإنه أصاب بالفعل قطاعي النقل والسياحة؛ حيث قلصت الشركات برامج السفر، وألغيت كذلك فعاليات.

وألغت الولايات المتحدة، الاثنين، قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا المقرر عقدها في لاس فيجاس في إبريل/نيسان.

وأقر باول في بيانه، الجمعة، بأن الوباء يشكل خطراً على النمو، وأظهر مسح مرتقب للصناعة الأمريكية، الاثنين، أن قطاع الصناعات التحويلية تباطأ بشكل حاد في فبراير/شباط؛ بسبب الفيروس، بعد أن بدأت تظهر عليه علامات التعافي من جرّاء تأثير الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاثنين، توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.4%، وهو أدنى معدل منذ الأزمة المالية في 2008-2009، وقالت: إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الانكماش التام في الربع الأول.

وأصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بياناً مشتركاً، الاثنين، تعهدا فيه بمساعدة البلدان على التعامل مع تداعيات الوباء، وقالت مؤسستا الإقراض: «سوف نستخدم أدواتنا المتاحة إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التمويل الطارئ، وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية».

تأثير ملموس

من جهته، قال رئيس منظمة التجارة العالمية، الاثنين، إنه يتوقع أن يكون لوباء فيروس «كورونا» تأثيره «الملموس» على الاقتصاد العالمي، مضيفاً: إن خططاً لعقد اجتماع على مستوى الوزراء في يونيو/حزيران تسير قدماً.

وأبلغ روبرتو أزيفيدو رؤساء الوفود في اجتماع خلف أبواب مغلقة في جنيف «التأثيرات على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تكون ملموسة، وستبدأ بالظهور في بيانات التجارة في الأسابيع القادمة»، وأضاف: «بالنسبة للمؤتمر الوزاري الثاني عشر، نحن ماضون وفق المخطط. سنتخذ أي إجراء ضروري إذا اقتضى الوضع»، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري سيعقد في يونيو/حزيران في كازاخستان.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع حضور بضعة آلاف من المشاركين؛ حيث ستسعى الدول الأعضاء لإبرام صفقات في الزراعة والتجارة الإلكترونية ودعم مصائد الأسماك بين موضوعات أخرى.

كما أنه يعد بالخروج بنتيجة ناجحة حيوياً لشرعية وأهمية الكيان العالمي؛ بعد انهيار نظام فض المنازعات بالمنظمة؛ بسبب حظر الولايات المتحدة التعيينات الجديدة.

بريطانيا على الخط

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن الحكومة مستعدة لتراجع اقتصادي محتمل؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا»، لكن أسس الاقتصاد قوية.

وسجلت المملكة المتحدة حتى الآن 40 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وحذر جونسون من أنه قد تحدث زيادة كبيرة.

وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لا شك أن شيئاً مثل وباء واسع ستكون له كل أنواع العواقب، وهناك دائماً احتمال لتراجع اقتصادي أيضاً، وأنتم ترون ذلك حول العالم.. ونحن مستعدون لذلك»، وأضاف: «لكن لا تنسوا أن أسس اقتصاد المملكة المتحدة قوية جداً».

كما عبر وزير الخزانة البريطاني ريشي سناك عن موقف مماثل في بيان صدر، مساء الاثنين، قائلاً: «نحن على استعداد جيد لمواجهة هذا التهديد العالمي، ومع اتضاح الصورة الاقتصادية الأوسع، نحن على استعداد للإعلان عن المزيد من الدعم عند الحاجة».