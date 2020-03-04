ورش عمل واختبارات قيادة في «التنقل الأكثر ذكاء»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت «Generation.e» الشركة التي تدعم تسريع تبني واعتماد وسائل التنقل الأكثر ذكاءً حول العالم، عن برنامج قمة «عالم التنقل الأكثر ذكاءً» المرتقبة والتي تنعقد يومي 24 و25 مارس 2020 في «مدينة دبي المستدامة»، حيث ستتضمن برنامجاً يستعرض أحدث الابتكارات والمعارف، وسيشمل البرنامج ورش عمل وجلسات حوارية تتناول حلول التنقل الجديدة الأكثر ذكاءً وخطط النقل التي يمكنها المساهمة في الارتقاء بأسلوب الحياة نحو الأفضل.

ستتاح للحاضرين أيضاً الفرصة لقيادة واختبار أحدث السيارات الكهربائية وتقنيات التنقل الذكي، بما في ذلك دراجات سكوتر والدراجات النارية والسيارات الكهربائية وغيرها.

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «تشغل الاستدامة البيئية حيزاً كبيراً من الأهمية في الوقت الراهن، وتضعها الإمارات على قائمة أولوياتها. وتماشياً مع ذلك، نرحب بجميع الجهود المبذولة لتعزيز التنقل المستدام. وأتطلع للمشاركة في قمة عالم التنقل الأكثر ذكاءً 2020، إذ تسلّط هذه المبادرة الضوء على أحدث التطورات في التقنيات المستدامة والصديقة للبيئة».