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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جلسة استماع أخيرة مرتقبة لغصن تاريخ النشر: 04/03/2020 استمع يعقد القضاء اللبناني نهاية الشهر الحالي جلسة استماع أخيرة في قضية تقدّمت بها شركة نيسان للسيارات ضد رجل الأعمال كارلوس غصن بشأن ملكية منزل يسكنه في بيروت، وفق ما قال محامي الشركة لوكالة فرانس برس الاثنين.

وتقدّمت شركة نيسان قبل عام وثلاثة أشهر أمام القضاء اللبناني بدعوى «احتلال شقة وإشغالها من دون مسوّغ قانوني». وتطالب الشركة غصن، بإخلاء المنزل الذي تقول الشركة إنها تملكه. (أ.ف.ب)

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