الاقتصاد

اقتصاد جنوب إفريقيا يدخل رسمياً حالة ركود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد جنوب إفريقيا يدخل رسمياً حالة ركود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليدخل في حالة ركود رسمياً، بفعل أثر انقطاع التيار الكهربائي في الإنتاج، وتراجع ثقة الشركات.

وكشفت هيئة الإحصاءات في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا انكمش بوتيرة سنوية بلغت 1.4% خلال الربع الرابع المنتهي في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي، مقارنة بانكماش 0.8% في الربع السابق له.

Advertisements

ودخل بذلك اقتصاد جنوب إفريقيا في حالة من الركود الفني، الذي يعرف بانكماش الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين.

وعلى أساس سنوي، انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا بنحو 0.5% خلال الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي المرة الأولى منذ نحو أربع سنوات التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.

وبالنسبة إلى إجمالي 2019، بلغ النمو الاقتصادي لجنوب إفريقيا 0.2%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصاد جنوب إفريقيا يدخل رسمياً حالة ركود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا