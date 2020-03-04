شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد جنوب إفريقيا يدخل رسمياً حالة ركود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليدخل في حالة ركود رسمياً، بفعل أثر انقطاع التيار الكهربائي في الإنتاج، وتراجع ثقة الشركات.
وكشفت هيئة الإحصاءات في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا انكمش بوتيرة سنوية بلغت 1.4% خلال الربع الرابع المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة بانكماش 0.8% في الربع السابق له.
ودخل بذلك اقتصاد جنوب إفريقيا في حالة من الركود الفني، الذي يعرف بانكماش الناتج المحلي خلال ربعين متتاليين.
وعلى أساس سنوي، انكمش اقتصاد جنوب إفريقيا بنحو 0.5% خلال الربع الرابع مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهي المرة الأولى منذ نحو أربع سنوات التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.
وبالنسبة إلى إجمالي 2019، بلغ النمو الاقتصادي لجنوب إفريقيا 0.2%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية.
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