108 مليارات زيادة قيمة اعتمادات وتسهيلات البنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة الزيادة في حساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي قدمتها البنوك في الإمارات للمؤسسات والشركات نحو 108 مليارات درهم خلال شهر يناير 2020، الأمر الذي رفع من إجمالي الرصيد التراكمي إلى 4.35 تريليون درهم مقارنة مع إجمالي الرصيد في ديسمبر 2019 وذلك بحسب الاحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

ويعكس النمو الكبير في هذا الحساب النشاط الذي شهدته الأنشطة كافة في دولة الإمارات في تعاملاتها مع الخارج خلال العام الماضي.

وتعد خطابات الضمان والاعتمادات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتضمنها الحساب، عبارة عن التزام من البنك المعني بالدفع نيابة عن العميل نظير توريد البضاعة المتفق عليها مع بنك البائع.

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وتظهر حركة التعاملات على هذا النوع من الخدمات الائتمانية أن رصيد خطابات الالتزامات التي قدمتها البنوك ارتفع من 210.8 مليار درهم في ديسمبر 2019 إلى 239.2 مليار درهم تقريباً في يناير من العام الجاري بنمو نسبته 13.5%.

وارتفعت قيمة رصيد مشتقات العملات الأجنبية إلى 766.3 مليار درهم في يناير الماضي بزيادة قدرها 66.2 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر من العام 2019 في حين ارتفع رصيد عوائد الفوائد على مشتقات العملات الأجنبية من 2.753 تريليون درهم إلى 2.764 تريليون درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها.

وعلى مستوى خطابات الضمان فقد بلغ إجمالي رصيدها في نهاية يناير نحو 385.9 مليار درهم.. فيما وصل رصيد خطابات الاعتمادات إلى 101.7 مليار درهم وتوزعت بقية مبلغ الضمانات البنكية على خدمات ائتمانية أخرى. (وام)