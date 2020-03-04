شكرا لقرائتكم خبر عن «البنـوك» تؤسـس لمسـتويـات دعـم جــديدة فـي الأســهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تفاعلت أسهم البنوك، مع آمال خفض الفائدة لليوم الثاني توالياً، وقادت مؤشرات الأسواق المحلية للحفاظ على مستويات الدعم، مع ملاحظة ارتفاع «اتصالات» 2.8%، واستقرار «إعمار العقارية»، وسط عمليات جني أرباح سريعة ومحدودة على بعض الأسهم.

وجاء ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.9% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.29% و«التجاري» 0.6% والإسلامي 2.76%، بينما تماسك سوق دبي، بعد صعود «دبي الإسلامي» 0.93%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.83%.

وتركزت شهية الأجانب (غير العرب) بالشراء في جلسة الأمس على سهمي «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، حيث ارتفعت نسبة تملكهم في الأول 0.02% إلى 1.26 مليون سهم، وفي الثاني بذات النسبة أيضاً إلى 1.15 مليون سهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 366.3 مليون درهم، منها 183.67 مليون درهم في دبي، و182.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 179.76 مليون سهم، توزعت بواقع 144.3 مليون سهم في دبي، و35.46 مليون سهم في أبوظبي.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع هامشي بنسبة 0.02% عند مستوى 2536.21 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك مقابل تراجع أسهم شركات العقار والنقل والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.75% مع ارتفاع «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني».

وانخفض قطاع العقار هامشياً 0.02% في ظل استقرار«إعمار العقارية»، وارتفع«إعمار مولز» 1.29%، و«أرابتك»1.1%، في وقت انخفض «داماك» 1.26%، و«إعمار للتطوير»1.1%، و«الاتحاد العقارية» 0.5%.

ونزل قطاع النقل 0.8% مع نزول «العربية للطيران» 2.9%، فيما ارتفع «أرامكس»1.27%، و«الخليج للملاحة»1.1%.

كما نزل قطاع الاستثمار 2.24% مع نزول«دبي للاستثمار» 3.12%، و«شعاع كابيتال» 1.82%، في وقت ارتفع «سوق دبي المالي» 0.48%.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9% إلى مستوى 4906.17 نقطة.

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وصعد قطاع البنوك 0.43% إثر صعود «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي». وزاد قطاع العقار 0.42% مع نمو «الدار» 0.48%، وذلك رغم نزول «رأس الخيمة العقارية»0.47%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات 2.8% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 0.14% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.34%، و«طاقة» 0.14%، وذلك في ظل استقرار«دانة غاز».

وصعد قطاع الاستثمار 0.57% نتيجة صعود «الواحة كابيتال» 1.3%، و «العالمية القابضة» 0.44%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 32.6 مليون درهم، مغلقاً عند 3.43 درهم، تلاه«العربية للطيران» بسيولة بقيمة 31.3 مليون درهم، وأقفل عند 1.34 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 28.45 مليون درهم، مغلقاً عند 5.4 درهم.

وهيمن «أبوظبي الأول» مجدداً على صدارة التداولات في سوق العاصمة ب57.56 مليون درهم، مغلقاً عند 14.04 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بلغت 40.6 مليون درهم، وأقفل عند 6.7 درهم، ثم «اتصالات» بسيولة بلغت 22.85 مليون درهم، مغلقاً عند 15.42 درهم.

وبحسب الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، احتل الصدارة «المدينة للتمويل» وبنسبة 14.55% مغلقاً عند 0.189 درهم، وفي المقابل، كان التراجع الأكبر ل«المصرف الخليجي التجاري»، وبنسبة 9.88% مغلقاً عند 0.447 درهم.

وسجل «أسمنت رأس الخيمة» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 11.11% مغلقاً عند 0.7 درهم، وفي المقابل، سجل«المستثمر الوطني» التراجع الأكثر بنسبة 7.14% إلى 0.65 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 20.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.2 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و9.56 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

أما في سوق دبي، فكان التوجه الشرائي للمستثمرين الخليجيين والمواطنين، بصافي استثمار بلغ 12.67 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.19 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و480 ألف درهم محصلة شراء الخليجيين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 4.4 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 8.4 مليون درهم محصلة بيع.