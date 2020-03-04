«مانري لوجيستكس» ينضم إلى «ناسداك دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أودع صندوق مانري لوجيستكس، أسهمه في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لبورصة ناسداك دبي، وبذلك توسع الشركة الخيارات الاستثمار للمستثمرين المؤهلين.

ويقوم مركز إيداع الأوراق المالية التابع لناسداك دبي بالاحتفاظ بالأسهم المودعة من قبل شركة مانري لوجستكس، نيابة عن المساهمين في بيئة ائتمانية، كما يسهّل مركز إيداع الأوراق المالية عمليات تحويل ملكية الأسهم بين المستثمرين.

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وأشار مانوهار لاهوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة بالمون جروب: يركّز صندوق مانري على عقود الإيجار المستقرة وطويلة الأجل للخدمات اللوجستية والعقارات التجارية، تماشياً مع سوق التجارة الإلكترونية التي تشهد نمواً سريعاً، وهي استراتيجية تركّز على تحقيق المزيد من العوائد المرتفعة والالتزام بالمحافظة على رأس المال. وتمثل هذه الخصائص عوامل جذب تستقطب المستثمرين الإقليميين والدوليين، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة على مستوى العالم.

وقال كونال لاهوري، المدير التنفيذي لمجموعة «بالمون جروب» التي تملك صندوق «مانري لوجيستكس» الشركة الاستثمارية الخاصة القائمة في دبي، إن الصندوق يدرس شراء أصول في ميناء أم القيوين، وميناء صحار العماني.

وأضاف لاهوري، تركيزنا الأساسي هو للاستثمار في الإمارات، لقد عرض علينا ذلك في ميناء أم القيوين، وهو أمر مثير للاهتمام للغاية لأنه يقع بين الشارقة وعجمان. ونتطلع مستقبلاً إلى استثمار مناسب في كل من عُمان، والسعودية.

وأشار زكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة «دلما كابيتال» التي تدير صندوق مانري، إلى أن إجمالي أصول الصندوق يبلغ حالياً 72 مليون دولار، ونطمح إلى زيادة هذا الرقم، أرى فرصة جيدة لجني 100 إلى 150 مليون دولار سنوياً من عوائد الأصول في هذا السوق.