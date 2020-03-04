شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تخفض معدل الفائدة لأدنى مستوى في تسع سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر البنك المركزي في ماليزيا خفض معدل الفائدة لأدنى مستوى منذ عام 2011، في ضوء ضعف ظروف الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك نيجارا ماليزيا، الثلاثاء، أنه قرر خفض معدل الفائدة (لمدة ليلة واحدة) 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2.50%.
وأوضح صناع السياسة خلال البيان أن تفشي الفيروس الصيني سيضر النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الأول بشدة، في ظل أن قطاع الصناعي والقطاعات ذات الصلة بالسياحة من بين أكبر الضحايا.
وأضافوا أنه بالرغم من أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتحسن تدريجياً في النصف الثاني من العام، فإن هناك مخاطر سلبية رئيسية، ما ينبع في الأساس من الطبيعة المتطورة والأثر المطول لتفشي «كوفيد - 19»، والضعف المستمر في القطاعات ذات الصلة بالسلع، وكان اقتصاد ماليزيا نما بوتيرة معتدلة بلغت 4.3% خلال 2019، وفقاً للبيان.
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