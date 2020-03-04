34.735 ألف طن حيازة 100 دولة من الذهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت بيانات صادرة عن مجلس الذهب العالمي لشهر مارس/آذار، الثلاثاء، أن حيازة البنوك المركزية في 100 دولة حول العالم من الذهب بلغت 34.735 ألف طن بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح التقرير الشهري، أن الولايات المتحدة، استمرت في السيطرة على المركز الأول مع امتلاكها 8133.5 طن من الذهب، والذي يُشكل 77.9% من كافة احتياطيات البلاد، فيما تحل ألمانيا في المرتبة الثانية بحيازة 3366.5 طن من الذهب، والتي تمثل 74% من كافة احتياطيات الاقتصاد الأكبر حول العالم، ويأتي صندوق النقد في المركز الثالث في ظل امتلاكه احتياطيات من الذهب تقدر بنحو 2814 طناً، وتحل كل من إيطاليا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس بحيازة قدرها 2451.8 طن و2436 طناً على الترتيب، وهو ما يمثل 69.3% و63.6% على التوالي من كافة الاحتياطيات، أما روسيا، والتي تتخذ في الآونة الأخيرة اتجاهاً غير مسبوق في تعزيز احتياطاتها من الذهب، فبلغت حيازتها من المعدن الأصفر 2279.2 طن، لتمثل 20.6% من كافة احتياطيات بلاد الدب الأبيض، وفي المركز السابع، جاءت الصين بامتلاكها 1948.3 طن من المعدن النفيس، لكن هذا الاحتياطي يُشكل 3.1% من كافة احتياطيات البلاد.