شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة إماراتية في اجتماع مديري جمارك الدول العربية بالقاهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع ال 40 للمديرين العامين لجمارك الدول العربية الذي عقد، الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة لبنان وحضور ممثلي الدول العربية الأعضاء.

مثل الدولة في هذا الاجتماع وفد برئاسة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وضم علياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية بالهيئة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وبند حول اتفاقية التعاون الجمركي العربي وآخر حول المبادرة الاسترشادية الموحدة بشأن أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» المعدلة بين الدول العربية. (وام)

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