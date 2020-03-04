شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتصدر العلامات التجارية في قطاع الضيافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تصدرت دبي، المدن العالمية الكبرى؛ من حيث عدد العلامات التجارية العاملة أو التي قيد الإنشاء في قطاع الضيافة؛ ومنها «فور سيزونز وماندارين أورينتال وفيرمونت». فوفقاً لشركة «سافيلز للاستشارات العقارية، تضم الإمارة 44 علامة تجارية لمشاريع فندقية عالمية جعلتها في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها نيويورك في المرتبة الثانية ب31 علامة تجارية، وحلت ميامي ثالثة ب24 علامة وجاءت مدينة بوكيت التايلندية رابعة ب16 علامة تجارية ثم بانكوك خامسة ب 14، أما لندن فحلت في المرتبة السابعة ب12 علامة تجارية فندقية.
وقال ريتشارد بول، رئيس الخدمات المهنية للشرق الأوسط في سافيلز، تعد دبي مركزاً مهماً للاستثمار الأجنبي لأكثر من عقد من الزمان، وتحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين الأجانب. وأضاف: إن المساكن ذات العلامات التجارية أثبتت أنها أكثر مرونة، مقارنة بالسوق ككل.
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