شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكسفورد»: الشارقة نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أكدت مؤسسة «أوكسفورد بزنس جروب» في تقرير لها، أنه بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز، وهي أول عملية اكتشاف برية خلال 37 عاماً، اتخذت الشارقة خطوات مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وفي أواخر شهر يناير، أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك» وشركة «إيني» للطاقة الإيطالية عن اكتشاف احتياطيات من الغاز والمكثفات بمعدل تدفق يصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً في حقل «مهاني».

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاكتشاف في الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2021.

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