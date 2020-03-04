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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «المركزي» يخفّض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تاريخ النشر: 04/03/2020 استمع أعلن المصرف المركزي أنه سيقوم، اعتباراً من اليوم الأربعاء 4 مارس 2020، بخفض أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع انخفاض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ب50 نقطة أساس. كما تم خفض سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع ب 50 نقطة أساس.

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