شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على شراء السندات الصينية مع تراجع العوائد العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد المستثمرين الذين يشترون السندات الصينية مع تراجع العوائد العالمية، وزيادة شهية المستثمرين لشراء السندات الحكومية في الصين، حتى مع اقتراب العائد على الأوراق المالية المقومة باليوان من أدنى مستوياته منذ عام 2002.
وتظهر أسواق السندات حول العالم بالفعل أدنى عوائد مسجلة على الإطلاق، بينما يقف العائد على الديون الصينية ل10 سنوات عند 2.74%؛ بعدما تراجع بنحو 0.07% في نهاية تعاملات الثلاثاء.
ويقف العائد على السندات الصينية ل10 سنوات عند مستوى أعلى من نظيراتها الأمريكية بأكبر وتيرة في أكثر من عامين.
وتثير الاستجابة المتوقعة للأزمة من جانب محافظي البنوك المركزية رهانات بمزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة، مما يضيف المزيد من الدعم إلى ارتفاع السندات العالمية، ويجعل الديون الصينية جذابة؛ بسبب العوائد المنخفضة في أماكن أخرى، كما ارتفعت الديون سالبة العائد في العالم 14 تريليون دولار مع الذعر من التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا».
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