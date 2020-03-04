شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 9039 سيارة بيك أب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء لسيارات نيسان تشمل 9039 سيارة بيك أب موديلات سنوات 2009 -2012 وذلك بالتعاون مع الشركة العربية للسيارات وشركة المسعود للسيارات موزعي سيارات نيسان في الدولة.

وبحسب تقرير الوزارة، فقد تم إطلاق هذه الحملة بعد التواصل مع شركة نيسان الشرق الأوسط حيث تبين أن هناك احتمالاً ألا يعمل نظام الوسائد الهوائية للراكب الأمامي كما يجب في بعض السيارات وذلك بسبب تأثير الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة حيث قررت نيسان الكشف عن نظام الوسادة الهوائية واستبدال وحدات الوسائد لهذه السيارات بأجزاء أخرى إذا دعت الحاجة دون تحميل العملاء أية نفقات.

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