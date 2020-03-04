200 من كبار الخبراء في «أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تنظم مجموعة أبوظبي للاستدامة منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة السادس في الفترة من 18 إلى 19 مارس/‏ آذار 2020 في فندق أنانتارا القرم الشرقي، أبوظبي، تحت شعار «تحقيق نمو الأعمال مع المساهمة في النمو المجتمعي»، لتسليط الضوء على أسباب الحاجة إلى تنمية واقتصاد مستدامين.

وتعتبر مجموعة أبوظبي للاستدامة مبادرة قائمة على الشراكة، تسعى إلى تحقيق رسالتها في تعزيز مفاهيم الاستدامة وممارساتها في أبوظبي، عبر توفير فرص التعلم وتبادل الخبرات لأعضائها من المؤسسات الحكومية والخاصة، وذات النفع العام في إطار روح التعاون والحوار المفتوح، ويهدف المنتدى إلى تعزيز ودعم الاستدامة في المنطقة من خلال تبادل المعرفة بشأن أهمية دمج الاستدامة في عملية صنع القرار المؤسسي لبناء اقتصاد مستقر ومستقبل مستدام.

مناقشات معمقة

يستقطب المنتدى أكثر من 200 من كبار المديرين التنفيذيين، وخبراء الاستدامة وصناع القرار من مؤسسات عدة في المنطقة، ما يتيح الفرصة لإجراء مناقشات معمقة تعكس احتياجات ومخاطر الأعمال في الحاضر والمستقبل، ومدى تأثيرها في المجتمع والطبيعة، والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان نجاحنا في المستقبل.

وسوف يتم تشجيع المشاركين على تبادل الأفكار والمعرفة مع المتحدثين البارزين والمؤثرين عبر سلسلة من حلقات النقاش ومنصات التواصل.

وستترأس هيئة بيئة أبوظبي، منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، من خلال إدارة النقاشات الهامة حول مواضيع الاستدامة البيئية. قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة، أبوظبي: «في العام السادس للمنتدى، لا تزال جهود مجموعة أبوظبي للاستدامة مميزة ومناسبة لاستقبال العقد الجديد. فتركيزنا يجب أن يظل على إدارة الآثار البيئية في رأسمالنا الطبيعي، في مقابل زيادة الاستهلاك، وتشجيع تبني أفضل الممارسات من خلال التعاون وتبادل الخبرات، كل ذلك سيساهم من اتخاذ قرارات مستنيرة داخل المؤسسات تساعدها على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الحد الأدنى».