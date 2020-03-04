«راك سبيس» توسع حضورها إقليمياً بافتتاح مقر لها في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلنت «راك سبيس»، الثلاثاء، عن توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط سعياً للارتقاء بمستويات الدعم الذي تقدمه لعملائها. ويأتي ذلك في ضوء الاستثمارات المكثفة التي تخصصها الشركة للتوسع في أرجاء أوروبا والشرق والأوسط وإفريقيا في عام 2020 في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز مكانتها كأفضل شركة للخدمات التقنية المتطورة على مستوى العالم.

وتتضمن خطوة التوسع المدعومة باستثمارات بملايين الدولارات، افتتاح مقرّ للشركة في دبي، ليعمل على توظيف كوادر المبيعات المتمرسة والمستشارين المتخصصين في الخدمات ودعم عمليات التسويق. ومن شأن تركيز الشركة على التوظيف أن يسهم في ردم الفجوة في مهارات التقنيات السحابية على المستوى المحلي، وبالتالي الارتقاء بمستويات تجربة العملاء في المنطقة.

تضم «راك سبيس» فريق عمل 6250 موظفاً حول العالم، يتمتعون بخبرات واسعة ومتنوعة في مجالات التطبيقات والبيانات والأمن والخدمات السحابية الهجينة والمتعددة. وعلاوة على مقرها في دبي، تمتلك الشركة مكاتب في أستراليا وألمانيا والهند وماليزيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.