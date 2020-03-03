شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" ينخفض وسط أنباء عن خطة للإطاحة بالمدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط شديدة على "وول ستريت" فضلاً عن أنباء عن وجود خطة لدى أحد المستثمرين في الشركة للإطاحة بالمدير التنفيذي "جاك دورسي".



وفي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعرب المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" عن دعمه الشديد لـ"دورسي" واصفا إياه بصاحب القلب الطلب والرؤية والقيادة المتميزة.

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وكانت "بلومبرج" قد تحدثت عن أن صندوق التحوط "إليوت مانجمنت" - الذي يمتلك حصة بأكثر من مليار دولار في "تويتر" - والذي يمتلكه "بول ستينجر" يسعى للإطاحة بـ"دورسي" من منصبه عقب تعيين ستة أعضاء جدد في مجلس إدارة منصة التغريدات الشهيرة.



وتعرضت "وول ستريت" اليوم لمبيعات مكثفة بعد قرار الاحتياطي الاتحادي بخفض معدل الفائدة بشكل مفاجيء بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 2.5% إلى 34.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 36.4 دولار وأقل سعر عند 34.4 دولار.