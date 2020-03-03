شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على ارتفاع مدعوماً بعزوف المستثمرين عن أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء مدعومة بإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة وعزوفهم عن أصول المخاطرة.



وجاء ذلك في أعقاب قرار الاحتياطي الاتحادي المفاجيء بخفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.



وعلق رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على القرار بأنه اتخذ للحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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ومع ذلك، أعرب الرئئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أمله في اتخاذ الاحتياطي الاتحادي قراراً بخفض إضافي للفائدة بخمسين نقطة أساس أخرى.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.7% إلى 17.188 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.48 دولار بينما سجل أقل سعر عند 16.665 دولار.