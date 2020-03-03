شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً بضعف الدولار وترقب مفاوضات ما بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل ضعف العملة الأمريكية فضلا عن متابعة الأسواق لتداعيات فيروس كورونا والجهود المرتقبة من البنوك المركزية.



وعلاوة على ذلك، تنتظر الأسواق عن كثب جولة مفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع في إطار الجهود صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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وينصب التركيز حاليا على فيروس "كورونا" الذي ظهر في أكثر من سبعين دولة حول العالم وسجل وفيات فاقت ثلاثة آلاف حالة من بينها تسع حالات في الولايات المتحدة.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض اليوم بشكل مفاجيء معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00 لاحتواء أثر "كورونا" على الاقتصاد الأكبر في العالم مما دفع الدولار نحو الانخفاض.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 20:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2813، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2844 وأقل سعر عند 1.2738.