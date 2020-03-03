شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع محققاً أكبر مكاسب يومية منذ يونيو الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بشكل قوي في اعقاب الإعلان عن قرار الاحتياطي الاتحادي بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشف البنك المركزي الأمريكي في قرار مفاجيء عن خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وذلك لاحتواء التداعيات الناجمة عن فيروس "كورونا".



وذكر رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن قرار خفض الفائدة تم اتخاذه من اجل الحفاظ على النمو الاقتصادي الأمريكي.

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من جانبه، رحب الرئيس "دونالد ترامب" ابلقرار مطالبا الاحتياطي الاتحادي بخفض إضافي للفائدة بخمسين نقطة أساس أخرى.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 3.1% إلى 1644.4 دولار للأوقية، وهي أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ العشرين من يونيو/حزيران عام 2019، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1650.5 دولار وأقل سعر عند 1585.9 دولار.