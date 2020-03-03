شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يُبقي على خسائره في أعقاب قرار غير متوقع بخفض الفائدة في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وأبقى على خسائره في أعقاب قرار الاحتياطي الاتحادي المفاجيء بشأن معدل الفائدة.



وفي خطوة نادرة، أعلن البنك المركزي الأمريكي خفض الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00% من أجل عدم الاقتصاد الأكبر في العالم وسط انتشار فيروس "كورونا".



واتخذ البنك المركزي القرار دون وجود أي اجتماع منعقد من جانب لجنته للسوق المفتوحة كالمعتاد، بل أعلن عنه في بيان.

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وعقب القرار، عقد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مؤتمرا صحفياً أوضح فيه أن القرار جاء للحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي في ظل تهديدات "كورونا".



ويخشى مستثمرون من أن القرار تم اتخاذه بسبب تعرض الاقتصاد الأمريكي للضغوط نتيجة تفشي "كورونا"، وهو ما دفع سوق الأسهم نحو التراجع بشكل قوي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.