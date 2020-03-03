شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الجيولوجي: ندعم الصناعة التعدينية والان نبدء بالتفاصيل

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، أعمال المؤتمر الجيولوجي الدولي الثالث عشر، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالتها للثروة المعدنية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض على مدى ثلاثة أيام في فندق هيلتون جدة.

وأكد في كلمته، أهمية دعم مثل هذه المؤتمرات والمشاركة فيها، موضحاً أن المساهمة في رعاية أعماله سيكون لها بالغ الأثر في دعم قطاع التعدين، وهو ما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, في حرصهما على الاستفادة من الإمكانات العلمية في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة للمملكة.

وقال: "نعمل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تطوير وتسهيل كل ما من شأنه أن يدعم الصناعة التعدينية في السعودية، كما نفخر بما تحقق من تطورات ومنجزات في دعم قطاع التعدين، بتوفيق من الله ثم بجهود مشتركة من العاملين في الوزارة والجهات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تهدف إلى تطوير القطاع وتأهليه ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، متوقعاً أن ترتفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى توليد 219 ألف وظيفة جديدة.

وأوضح أن مبادرة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وهي إحدى مبادرات وكالة الوزارة للثروة المعدنية ذات العلاقة بالمؤتمر تضمّ في نسختها الأولى بيانات المسح والتنقيب الجيولوجية لأكثر من ستة عقود من أعمال الاستكشاف الجيولوجي في المملكة، حيث تساهم في توفير بيانات جيولوجية متعددة تُمكِّن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع التمعدن والثروات المعدنية في السعودية.