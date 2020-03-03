شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء النفط بعد قرار الاحتياطي الاتحادي بخصوص الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباينت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث تخلت عن معظم مكاسبها وتحول "برنت" نحو التراجع في أعقاب قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن معدل الفائدة.



وكشف البنك المركزي الأمريكي اليوم عن قراره بخفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%، وهي خطوة نادرة لم تحدث بعد اجتماع دوري.



وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على أن خفض الفائدة تم إقراره من أجل الحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي.

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ومع ذلك، فسر محللون الخطوة بأنها ربما جاءت بعد رؤية الاحتياطي الاتحادي بشكل سلبي تجاه الاقتصاد الأمر الذي جعله يندفع في خفض الفائدة دون الانتظار لاجتماع هذا الشهر.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 18:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 47.09 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 46.6 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.5% إلى 51.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.