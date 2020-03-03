شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقفز بأكثر من 1% بعد قرار خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة من أجل مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس "كورونا" على الاقتصاد.



وخفض البنك المركزي الأسترالي اليوم معدل الفائدة إلى 0.50% من 0.75%، وذلك في قرار متوقع في ظل تأثير "كورونا" سلبياً.



وكشفت بيانات حكومية أسترالية أيضا أن الحساب الجاري سجل فائضا بمليار دولار أسترالي في الشهر الماضي بينما توقع محللون فائضا بنحو 2.3 مليار دولار أسترالي، وانخفضت موافقات البناء بنسبة 15.3% على عكس توقعات بارتفاع نسبته 1.1%.

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وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انتقد في وقت سابق اليوم الاحتياطي الاتحادي لدعمم خفضه للفائدة بشكل كبير وضرب المثل بالبنك المركزي الأسترالي بقرار اليوم.



وبعد هذه الانتقاددات، قرر الاحتياطي الاتحادي خفض معدل الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6608، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6645 وأقل سعر عند 0.6509.