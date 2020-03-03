شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النقد : خفض معدل اتفاقيات «إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس» والان نبدء بالتفاصيل

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 % الى 1.75 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 50 نقطة أساس من 1.75% الى 1.25%

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