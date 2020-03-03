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صندوق النقد يستعد لمواجهة كورونا بـ4 أدوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للبلدان الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة مثل فيروس كورونا.

وأوضح الصندوق في بيان، أن لديه 4 أدوات رئيسة لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن «التسهيل الائتماني السريع» و»أداة التمويل السريع» بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.

وقال إنه يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس كورونا.

وثاني تلك الأدوات تتمثل في تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة، إذ بإمكان الصندوق إدخال تعديلات حسب الحاجة على برامجه القائمة بغية دعم البلدان في استيعاب الاحتياجات الجديدة الملحة الناشئة عن فيروس كورونا.

وتتمثل ثالث تلك الأدوات، في المنح، إذ يسمح الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون للصندوق بتقديم المنح للتخفيف من أعباء الديون إلى أفقر البلدان وأشدها تعرضا للمخاطر، والتي عليها التزامات غير مسددة للصندوق، وذلك لمساعدتها في مواجهة الكوارث، بما في ذلك الكوارث في مجال الصحة العامة.

وأوضح أنه تم استخدام هذا التسهيل لتقديم الدعم إلى كل من غينيا وليبيريا وسيراليون أثناء تفشي فيروس إيبولا في عام 2014.

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ورابع تلك الأدوات هو ترتيب التمويل الجديد، إذ بإمكان الصندوق أن يقدم الدعم أيضا من خلال ترتيب جديد للتمويل في إطار تسهيلاته القائمة مثل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وأشار الصندوق إلى أن الأدوات الثلاث الأولى هي المفضلة بوجه عام، لأسباب منها إمكانية صرف المبالغ سريعا لتلبية الحاجة المالية الملحة.

4 أدوات للمساعدة

01. التمويل الطارئ ويتضمن تسهيلا ائتمانيا سريعا للبلدان الأعضاء دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.

02. تعزيز الموارد المتاحة من برامج الإقراض القائمة، عبر إدخال تعديلات حسب الحاجة على برامجه القائمة بغية دعم البلدان في استيعاب الاحتياجات الملحة.

03. المنح، حيث يسمح الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون للصندوق بتقديم المنح للتخفيف من أعباء الديون إلى أفقر البلدان.

04. ترتيب تمويل جديد، إذ بإمكان الصندوق أن يقدم هذا الدعم في إطار تسهيلاته القائمة مثل اتفاق الاستعداد الائتماني.