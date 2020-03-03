اتفاقية لتنمية المحتوى المحلي في مشاريع الجمارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للجمارك اتفاقية تعاون بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في مشاريع الجمارك المستقبلية، مما سيعزز من فرص المحتوى المحلي فيها، وبالتالي الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني.
ووفقا للاتفاقية ستحدد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الحد الأدنى لنسبة المحتوى المحلي وتضمين متطلباته في مشاريع الجمارك السعودية، وتقديم الدعم الفني في تطبيق أدوات وآليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة لوائح العقود والمشتريات، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات والدراسات لتطوير المحتوى المحلي.
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