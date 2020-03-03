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الحقيل: برنامج الوساطة العقارية يرفع تنافسية السوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن برنامج الوساطة العقارية سينعكس إيجابا على تطوير القطاع العقاري وتحفيز استحداث الأنشطة والمهن الجديدة والمتخصصة والارتقاء بالأنشطة الحالية مثل التسويق العقاري، وتأجير الوحدات، وإدارة الأملاك، والتقييم العقاري بشكل احترافي يرفع من المستوى التنافسي للسوق العقاري.

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وأوضح الحقيل خلال تكريم مستفيدي برنامج الوساطة العقارية أن برنامج تطوير الوساطة العقارية له دور كبير في تقديم الخدمات الإسكانية بالشكل المناسب الذي يتوافق مع تطلعات الجميع، إضافة إلى إسهامها في الارتقاء بالقطاع عبر تقديم حزمة من الحوافز والممكنات من خلال إدارة اتحادات الملاك، وفحص الوحدات فنيا، وتوفير وتسهيل الخدمات الأخرى اللازمة، وكذلك توفير باقات الخصومات وغيرها من الخدمات التي توفر تجربة مميزة للمستفيدين، إلى جانب التدريب الفني والمؤسسي، ودعم التوطين وتمويل المشاريع والعديد من الممكنات المستحدثة.

وكرم وزير الإسكان في مقر الوزارة مستفيدي برنامج الوساطة العقارية الذي يعد أحد البرامج النوعية التي تأتي ضمن برامج التنظيم العقاري، وتسعى إلى تطوير قطاع الإسكان وتحفيز الجهات ذات العلاقة من الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال ورفع مستوى المنافسة للارتقاء بالخدمات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابا على جميع الأطراف.

ويهدف برنامج الوساطة العقارية إلى تطوير المنشآت العقارية وزيادة جاذبيتها الاقتصادية من خلال دعمها وتمكينها بطريقة احترافية لتعظيم جدواها الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز فاعليتها في توفير الخدمات العقارية والإسكانية بقيمة مضافة تسهم في تحسين البيئة السكنية للمواطنين والمقيمين.