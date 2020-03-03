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1.7 مليار بحسابات مستفيدي «سكني» لشهر فبراير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق التنمية العقارية 1.7 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لفبراير 2020.

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وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أنه تم تخصيص 371 مليون ريال دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم؛ فيما قدم 1.2 مليار لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و133 مليـون ريـال لدعم مستفيـدي مبـادرة المدنيين.

وذكر أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية فبراير الماضي، بلغت نحو 16.5 مليار ريال، مبينا أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11.9 مليار ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم «التمويل المدعوم» نحو 3.1 مليارات ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.4 مليار ريال حتى نهاية فبراير الماضي.

وقال ابن ماضي، إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي «سكني» من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيدا لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين، مضيفا أن تلك الجهود أثمرت عن استفادة أكثر من 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية يناير الماضي في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.