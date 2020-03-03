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لوك أويل: خفض إنتاج أوبك مليون برميل كاف لتحقيق توازن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - فيينا

أكد نائب رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، أن خفض إنتاج نفط أوبك المقترح بما يصل إلى مليون برميل يوميا يكفي لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

وقال ليونيد فيدون «فيروس كورونا عامل قصير الأمد يؤثر على أسعار النفط. سيكون هناك اجتماع لأوبك والمنتجين المستقلين، سيتم اتخاذ إجراءات تعويضية، مما سيخرج فائض النفط من السوق وأسعار الخام ستنتعش». وأضاف «مستعدون لخفض إنتاجنا النفطي بالقدر الذي سيتم إبلاغنا به. من الأفضل أن تبيع نفطا أقل بسعر أعلى».

وكانت وكالات أنباء روسية نقلت عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن أسعار النفط الحالية مقبولة، وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وذكر أنه ينظر إلى مجموعة (أوبك+) كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل.

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وقال «على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس». وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط بعد نزول برنت عن مستوى 50 دولارا للبرميل.

وبدأ وزراء أوبك التوافد على فيينا أمس الثلاثاء، إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد.

ووفقا لـ «رويترز» اتفقت منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا في ديسمبر على خفض جماعي للإنتاج قدره 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا الشهر.

وتخفض السعودية الإنتاج طوعيا 400 ألف برميل إضافية، مما يعني أن أوبك+ تخفض الإنتاج فعليا بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.