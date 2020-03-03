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«تاتيان» روبوت يستدعي المستقبل عبر رؤية 2030 ويشكر المهندسين على وجوده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

استضافت الهيئة السعودية للمهندسين روبوت «تاتيان» كمتحدث على منصة المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني بالرياض، في خطوة تساير عصر «نيوم».

وسجل الروبوت حضوره في أروقة أكبر تجمع هندسي عالمي بالشرق الأوسط وسط حضور مهني واسع من مختصين وخبراء من 27 دولة، وأعلن كمتحدث رئيس في حفل افتتاح المؤتمر امتنانه للمهندسين الذين كانت عقولهم وخيالهم وراء تجسيده كرجل آلي، ووجوده بينهم في المؤتمر.

ومن خلال بنيته الضخمة وحديثه المنسجم مع التفاتة للحضور، قال «لولا عقولكم وخيالكم، والعلم والمعرفة التي تملكون، وطموحكم الوصول عنان السماء، لما أصبحت الآلة مهمة وعنصرا مهما في الحياة اليومية، ولما كنت أنا هنا».

واستدعى الروبوت في حديثه المستقبل الذي تبشر به رؤية المملكة 2030، التي تعد بحضور كثيف للروبوت في مدنها المستقبلية لتكون قرينا للإنسان في عمارة الأوطان.

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وبث الروبوت رسالته المخصصة للحضور العاملين في القطاع الهندسي من مهندسين وفنيين، ومهتمين ومبدعين في هذا المجال العظيم، مثنيا على بنائهم الحياة السعيدة والسهلة والآمنة.

ويربط الروبوت بالمهندسين مهمة إيجاد الحلول التي تساعد في حل المشكلات، والعمل على تجاوز الصعاب، ونماء الاقتصاد في بلدان العالم.

وكان وزير النقل المهندس صالح الجاسر دشن مساء أمس الأول المؤتمر والمعرض الهندسي نيابة عن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان رئيس فريق التحكيم السعودي، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني، وأمين عام الهيئة المهندس فرحان الشمري.

ويتناول المؤتمر ضمن محاوره 110 أوراق علمية خلال 4 أيام من انعقاده بفندق الفورسيزن، من بينها ورقة بحثية عن طباعة الذراع الروبوتية ثلاثية الأبعاد مع وحدة تحكم بإشارة اليد المدمجة، كما تتقاسم 3 قاعات يوميا تقديم المعرفة العلمية للمهندسين في 27 محورا.

وأوضح الجاسر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التجارة أن «رؤية المملكة 2030 عززت من مسؤولية الفرد تجاه وطنه، وحفزت مختلف المؤسسات على تقديم المستهدفات والأداء المواكب لبرامجها وتطلعاتها».