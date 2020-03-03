شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي: خفض معدل الفائدة اليوم سيحفظ قوة الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم برر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" اليوم القرار المفاجيء بخفض معدل الفائدة قائلاً إنه سيحافظ على قوة الاقتصاد الأمريكي.



وأشار "باول" في مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار بأن فيروس "كورونا" يشكل تحديا أمام الاقتصاد الأمريكي كما أنه يؤثر بشكل سلبي على عدة قطاعات أبرزها السفر والطيران.



وعقب مطالبات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للاحتياطي الاتحادي بخفض كبير للفائدة، أكد "باول" أن قرر اليوم ليس سياسياً بل إنه نابع من رؤية البنك المركزي للأحداث.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي خفض اليوم الفائدة بخمسين نقطة أساس إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.