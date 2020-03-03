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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يخفض الفائدة بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية بشكل مفاجيء والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتخذ الاحتياطي الاتحادي اليوم قراراً مفاجئاً للأسواق ونادرا في نفس الوقت حيث خفض معدل الفائدة بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية رغم عدم انعقاد أي اجتماع للجنة السوق المفتوحة.
وخفض البنك المركزي معدل الفائدة بنحو 0.50% (ما يعادل خمسين نقطة أساس) إلى النطاق بين 1.25% و1.00%.
يأتي ذلك ردا على تداعيات فيروس "كورونا" حيث ذكر البنك في بيان بأنه رغم قوة البيانات الاقتصادية، إلا أن "جيروم باول" ورفاقه قرروا التدخل بشكل عاجل لاحتواء آثار الفيروس القاتل.
وكان رئيس البنك المركزي "باول" قد أكد على التدخل بالقرارات المناسبة وقت الضرورة لدعم الاقتصاد الأمريكي.
ودعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في وقت سابق اليوم الاحتياطي الاتحادي باتخاذ قرار بخفض كبير للفائدة.
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