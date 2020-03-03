شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي: نمتلك الأدوات اللازمة للحد من تأثير كورونا على اقتصاد المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أيمن السياري، نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن المؤسسة تعمل مع القطاع المالي على وضع السياسات المناسبة للحد من تأثير فيروس كورونا في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المؤسسة لديها الأدوات اللازمة للتعامل مع التطورات، وأن المملكة تقيم وتتابع عن كثب تطورات الفيروس الجديد مع جميع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها، بحسب "الاقتصادية".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة أمس ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده.

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وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

واتخذت المملكة عدة إجراءات لحماية أراضيها من فيروس كورونا إذ أعلنت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت.

وعلقت أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، فضلاً عن تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً.