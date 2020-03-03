شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سيكو ترتفع 457% بالربع الرابع لارتفاع الدخل التشغيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو"، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 457% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 2.5 مليون دينار بحريني، مُقابل صافي أرباح بلغ 441 ألف دينارخلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود الارتفاع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 121% للربع الرابع من عام 2019 إلى 5.3 مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 2.4 مليون دينار بحريني للربع الرابع من عام 2018.

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هذا وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للربع الرابع من عام 2019 إلى 2.9 مليون دينار، مُقارنةً مع 1.9 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، ارتفعت أرباح الشركة إلى 6 مليون دينار بحريني خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.7 مليون دينارخلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.6 مليون ديناربحريني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 3.3 مليون دينارخلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.