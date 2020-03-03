شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تبدأ أعمال الصيانة غير المجدولة لمصنع شركة الواحة للبتروكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن القيام بإيقاف غير مجدول لوحدة نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) التابع لشركة الواحة للبتروكيماويات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة غير المجدولة.

وقالت سبكيم، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن عملية الجدولة ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وتتوقع سبكيم أن يستمر هذا التوقف قرابة اسبوعين وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء، علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة غير المجدولة، ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2020.

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وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي اي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم حققت صافي أرباح بلغ 111.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 180.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 436.6 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 543 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 19.59%.