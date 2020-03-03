شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات تبدأ توزيع مبالغ التعويض لمن لم يمارس حق الاكتتاب الخميس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الكابلات السعودية عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسو حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وذلك بحلول يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي المبلغ الذي سيوزع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور، يبلغ 27.810 مليون ريال.

وبحسب البيان، ستقوم شركة الكابلات السعودية بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات في الربع الحالي وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.