شكرا لقرائتكم خبر عن سابك ترفع نسبة تملكها في شركة سويسرية إلى 31.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن زيادة نسبة تملكها في شركة (Clariant AG) السويسرية إلى 31.5%.

وقالت سابك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذه الخطوة تُمثل جزءًا من استراتيجيها الرامية إلى تعزيز نمو قطاع المنتجات المتخصصة ليكون رائداً في هذا المجال، بالإضافة إلى رفع مساهمة قطاع المنتجات المتخصصة في نتائجها.

وأشارت الشركة، إلى أن الخطوة المذكورة أعلاه، مرهونةً بالحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.