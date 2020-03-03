شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتراجع بفعل بيان مجموعة السبع والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعدما لم يتفق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على تحديد إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت واحدا بالمئة في الدقائق الخمس والعشرين الأولى للتداول.

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